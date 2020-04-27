Россия сочла необоснованным отказ Британии выдать бизнесмена Смычковского

"По результатам судебных слушаний… принято решение о невозможности выдачи Смычковского в Россию. Генпрокуратура РФ считает данное решение необоснованным, поскольку магистратский суд не дал объективной оценки представленным российской стороной гарантиям соблюдения прав Смычковского Д.Э. в случае его выдачи в Россию", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.