Россия сочла необоснованным отказ Британии выдать бизнесмена Смычковского

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Генпрокуратура РФ считает необоснованным отказ британского суда экстрадировать в Россию бизнесмена Дмитрия Смычковского, фигурирующего в коррупционном деле генерала Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России.
"По результатам судебных слушаний… принято решение о невозможности выдачи Смычковского в Россию. Генпрокуратура РФ считает данное решение необоснованным, поскольку магистратский суд не дал объективной оценки представленным российской стороной гарантиям соблюдения прав Смычковского Д.Э. в случае его выдачи в Россию", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Такого же мнения, по заявлению ведомства, придерживается и британская прокуратура, "которая по предложению России инициировала обжалование вышеуказанного решения", однако суд второй инстанции подтвердил отказ в выдаче.
Изначально СК РФ возбудил против Смычковского уголовное дело о подкупе джипом экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.
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При этом сам Смычковский заявлял РИА Новости, что Максименко взял у него машину, чтобы протестировать в условиях охоты. Но когда он доехал на ней до охотничьего хозяйства в Новгородской области, автомобиль сломался, и Максименко, по его утверждению, отказался покупать джип.
Рассмотрев материалы дела, лондонский суд отказался экстрадировать бизнесмена.
Повторный запрос Россия направила после возбуждения уголовного дела о взятке в миллион долларов, которую предприниматель, по мнению следствия, в качестве посредника передал за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Между тем оставшиеся в России фигуранты этого громкого скандала уже получили длительные сроки заключения. В середине марта Мосгорсуд приговорил бывшего начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, полковников Михаила Максименко и Алексея Крамаренко к 12, 14 и 10 годам колонии строгого режима соответственно.
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