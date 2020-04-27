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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-04-27T04:34
https://ria.ru/20200427/1570605489.html
Коммерческий полет "Союза" на МКС планируется в 2022-2023 годах
https://cdn25.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1036x0_80_0_0_d35066b79b33909f4584a7d62d52c2fb.jpg
РИА Новости

Коммерческий полет "Союза" на МКС планируется в 2022-2023 годах

03:52 27.04.2020 (обновлено: 04:34 27.04.2020)
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полугодовой коммерческий полет пилотируемого корабля "Союз" на Международную космическую станцию планируется осуществить в 2022-2023 годах, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, запуск корабля "Союз МС-23" с российским командиром и двумя неизвестными членами экипажа ожидается в октябре 2022 года, а его посадка - в апреле 2023 года. Таким образом, длительность коммерческого полёта "Союза" составит полгода.
В материалах не уточняется, кто именно составит компанию российскому космонавту. Однако ранее сообщалось о переговорах Роскосмоса с ОАЭ об осуществлении полугодового полёта арабского космонавта на МКС. В 2019 году на станцию на "Союзе" в короткий полёт слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Ранее из других материалов РИА Новости стало известно, что два космических туриста, которые полетят по контракту с американской компанией Space Adventures на корабле "Союз МС-20" на МКС в декабре 2021 года, смогут впервые встретить Новый год на орбите.
В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
Алексей Варочко
12 февраля, 14:42РИА Наука
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Хочу стать космонавтомХаззаа аль-МансуриМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосОАЭ
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