Коммерческий полет "Союза" на МКС планируется в 2022-2023 годах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полугодовой коммерческий полет пилотируемого корабля "Союз" на Полугодовой коммерческий полет пилотируемого корабля "Союз" на Международную космическую станцию планируется осуществить в 2022-2023 годах, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, запуск корабля "Союз МС-23" с российским командиром и двумя неизвестными членами экипажа ожидается в октябре 2022 года, а его посадка - в апреле 2023 года. Таким образом, длительность коммерческого полёта "Союза" составит полгода.

В материалах не уточняется, кто именно составит компанию российскому космонавту. Однако ранее сообщалось о переговорах Роскосмоса ОАЭ об осуществлении полугодового полёта арабского космонавта на МКС. В 2019 году на станцию на "Союзе" в короткий полёт слетал первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури

Ранее из других материалов РИА Новости стало известно, что два космических туриста, которые полетят по контракту с американской компанией Space Adventures на корабле "Союз МС-20" на МКС в декабре 2021 года, смогут впервые встретить Новый год на орбите.