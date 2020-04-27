"Вектор" начал создавать мышей, чувствительных к заражению коронавирусом

"Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии", — говорится в сообщении.