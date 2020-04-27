"Вектор" начал создавать мышей, чувствительных к заражению коронавирусом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19, для тестов вакцины, первые результаты ждут в июне 2020 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Новые мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека и позволят изучать вакцины и лечебные препараты против COVID-19, сообщает ведомство.
"Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.