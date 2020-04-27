Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын лечится после операции, в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.