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2020-04-27T08:36
https://ria.ru/20200427/1570605428.html
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров
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РИА Новости

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров

03:47 27.04.2020 (обновлено: 08:36 27.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров, заявил американскому телеканалу CNN советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.
После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын лечится после операции, в СМИ и соцсетях стали распространяться слухи об угрозе его здоровью. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он с 13 апреля находится в районе Вонсана. Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано", — заявил советник южнокорейского лидера.

Ранее северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что лидер КНДР направил благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма", упоминаний о публичных мероприятиях с участием Ким Чен Ына пока нет.
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Накануне северокорейские СМИ сообщали об аналогичном поздравлении в адрес участников другой крупной стройки последних лет — центра уезда Самджиён.
Сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране в государственных СМИ Северной Кореи не появлялось с 12 апреля. Тогда было опубликовано последнее фото лидера в сообщении об инспекции полка истребительной и штурмовой авиации ВВС и противовоздушных сил на западе КНДР.
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРВонсанВ мире
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