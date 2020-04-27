Минюст предложил штрафовать за лающих по ночам собак

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минюст предложил привлекать к административной ответственности не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит автосигнализацию.

Соответствующая норма — шестая часть статьи 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, дополнена указанием "на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия".

Такая формулировка, как рассчитывают в ведомстве, позволит привлечь к ответственности не только людей, которые нарушают тишину и покой активными действиями — такими, как громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонт, но и тех, которые ничего не делают, чтобы обеспечить тишину. Речь идет об оставленной надолго в квартире собаке, лай которой мешает соседям, и о невыключенной автосигнализации.

Режим тишины и санкции

Замминистра юстиции Денис Новак в интервью " Коммерсанту " пояснил, что режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, но санкции будут определяться федеральным.

Он напомнил, что в вместо штрафа могут ограничиться предупреждением.

Новак добавил, что аналогичное правило предложено применить к нарушениям муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды.

Предложенные поправки

Минюст по итогам публичного обсуждения отказался от повышения размеров штрафов за административные правонарушения. Ранее особый резонанс вызывали поправки, предусматривавшие значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД.

В новом КоАП также предложили закрепить презумпцию невиновности.

К камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предполагается установить дополнительные требования.

Кроме того, Минюст предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, если не было отягчающих обстоятельств.

Также предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит год. По составам правонарушений, по которым сроки давности меньше года, из этого порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

Проект КоАП

С 30 января по 27 февраля на портале проектов нормативных правовых актов разместили для обсуждения разработанный Минюстом проект ФЗ "Кодекс РФ об административных правонарушениях".

По итогам публичного обсуждения поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись.