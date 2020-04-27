Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T08:17
https://ria.ru/20200427/1570605383.html
Минюст предложил штрафовать за лающих по ночам собак
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_0:147:2925:1792_1036x0_80_0_0_50db262588d270df5975f4f784130b92.jpg
РИА Новости

Минюст предложил штрафовать за лающих по ночам собак

03:41 27.04.2020 (обновлено: 08:17 27.04.2020)
95905
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минюст предложил привлекать к административной ответственности не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит автосигнализацию.
Соответствующая норма — шестая часть статьи 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, дополнена указанием "на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия".
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
27 апреля, 02:34
Минюст предложил снизить максимальное количество часов обязательных работ
Такая формулировка, как рассчитывают в ведомстве, позволит привлечь к ответственности не только людей, которые нарушают тишину и покой активными действиями — такими, как громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонт, но и тех, которые ничего не делают, чтобы обеспечить тишину. Речь идет об оставленной надолго в квартире собаке, лай которой мешает соседям, и о невыключенной автосигнализации.

Режим тишины и санкции

Замминистра юстиции Денис Новак в интервью "Коммерсанту" пояснил, что режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, но санкции будут определяться федеральным.
Он напомнил, что в вместо штрафа могут ограничиться предупреждением.
Новак добавил, что аналогичное правило предложено применить к нарушениям муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды.

Предложенные поправки

Минюст по итогам публичного обсуждения отказался от повышения размеров штрафов за административные правонарушения. Ранее особый резонанс вызывали поправки, предусматривавшие значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД.
В новом КоАП также предложили закрепить презумпцию невиновности.
К камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предполагается установить дополнительные требования.
Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
21 апреля, 12:09
Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП
Кроме того, Минюст предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, если не было отягчающих обстоятельств.
Также предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит год. По составам правонарушений, по которым сроки давности меньше года, из этого порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

Проект КоАП

С 30 января по 27 февраля на портале проектов нормативных правовых актов разместили для обсуждения разработанный Минюстом проект ФЗ "Кодекс РФ об административных правонарушениях".
По итогам публичного обсуждения поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись.
В мае проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство, а в июне — в Госдуму. Ожидается, что документы вступят в силу со следующего года.
1061238411135
Госдума РФОбщество
Популярные комментарии
А петухи в деревнях поют летом уж в 5 утра, штраф кому???? Петуху или его курице. А бездомным животным???
27 апреля, 05:08
M/MAR /
1221411155113
Хозяивам надели намордники,теперь можно и собакам.
27 апреля, 04:24
Серёжа Ш
9920328884
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов
13:52На Колыму доставили более двух миллионов медицинских масок из Китая
13:52Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
13:51Россия выходит на плато по COVID-19, считает эксперт
13:50Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей
13:44В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
13:43Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
13:43Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
13:43Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
13:42Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
13:40Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
13:40Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
Лента новостейМолния