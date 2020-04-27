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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:56
https://ria.ru/20200427/1570605342.html
Треть россиян нашли подработку во время карантина, показало исследование
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003690_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1e316da761be942eee1cb2da27ff016e.jpg
РИА Новости

Треть россиян нашли подработку во время карантина, показало исследование

03:35 27.04.2020 (обновлено: 12:56 27.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Яндекс.Еда"
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Треть россиян в условиях ограничений, связанных с распространяем нового коронавируса, нашли подработку, при этом она не всегда связана с утратой основного дохода, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что 21% опрошенных жителей России начали подрабатывать из-за отсутствия основного места работы. Еще 12% респондентов отметили, что нашли подработку для увеличения общего дохода.
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Большая часть респондентов (42%) пока не нашли подходящих предложений для подработки. Отказались от дополнительной деятельности 18% — их все устраивает на основном месте работы, а семи процентам опрошенных не хватает на подработку времени. В исследовании сервиса, проведенного в апреле, приняли участие более 3,5 тысячи пользователей из всех регионов России.
"Поиск временной подработки сейчас актуален. Для помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, "Работа.ру" совместно со Сбербанком запустила отдельный сервис с предложениями временной работы beremnarabotu.ru. Мы уверены, что новый сервис поможет быстро найти подработку и заработок тем, кому это необходимо", — заявила директор по маркетингу "Работы.ру" Ксения Курникова.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ряде регионов России введен режим самоизоляции или другие ограничения, некоторые организации перевели часть сотрудников на удаленный формат работы, в Москве и Подмосковье закрыты все торговые центры, магазины, кроме продовольственных и аптек.
"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 16,9 миллиона резюме, зарегистрировано более 478 тысяч работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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