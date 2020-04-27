Треть россиян нашли подработку во время карантина, показало исследование

Большая часть респондентов (42%) пока не нашли подходящих предложений для подработки. Отказались от дополнительной деятельности 18% — их все устраивает на основном месте работы, а семи процентам опрошенных не хватает на подработку времени. В исследовании сервиса, проведенного в апреле, приняли участие более 3,5 тысячи пользователей из всех регионов России.