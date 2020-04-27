На Сахалин из Таиланда прибыли 89 российских туристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" в понедельник доставила на Сахалин из Таиланда туристов, которые не смогли вовремя вернуться на остров после закрытия границ из-за COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.
"Airbus А319 с 89 сахалинскими туристами и 9 членами экипажа вылетел из Бангкока еще в воскресенье, совершил промежуточную посадку в Шанхае и приземлился в аэропорту областного центра в 11.25 (3.25 мск), - рассказала собеседница агентства.
Как сообщила РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, всех пассажиров вывозного рейса отправляют в специализированный обсерватор.
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