На Сахалин из Таиланда прибыли 89 российских туристов

"Airbus А319 с 89 сахалинскими туристами и 9 членами экипажа вылетел из Бангкока еще в воскресенье, совершил промежуточную посадку в Шанхае и приземлился в аэропорту областного центра в 11.25 (3.25 мск), - рассказала собеседница агентства.