В Приморье закрыли еще семь отделений больницы, где нашли очаг COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Еще семь отделений Владивостокской клинической больницы №2, где ранее был выявлен крупный очаг коронавируса, закрыли на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
Ранее сообщалось, что урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на прошлой неделе. Власти региона информировали, что COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники больницы.
"В целях предотвращения распространения заболевания COVID-19 приостановить госпитализацию пациентов в отделения: три травматологических, два нейрохирургических, детское ортотравматологическое и отделение сосудистой хирургии", - сказал собеседник.
В Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.