Во Владивостоке центр онкопомощи возобновил работу после карантина

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Центр амбулаторно-онкологической помощи во Центр амбулаторно-онкологической помощи во Владивостоке , ранее закрытый на карантин из-за выявления у пациента и врача коронавируса, возобновил работу, сообщает Приморский краевой онкологический диспансер.

Во вторник, 21 апреля, сообщалось, что Центр амбулаторной онкологической помощи Первомайского района Владивостока временно ограничил проведение химиотерапий из-за того, что у пациента и врача ЦАОП подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

"С понедельника, 27 апреля, возобновляет свою работу Центр амбулаторно-онкологической помощи в поликлинике №6 Владивостока, закрытый на карантин в связи с заносом туда инфекции. Сейчас все необходимые эпидмероприятия в учреждении выполнены. Все вопросы, касающиеся химиотерапии, решаются с лечащим врачом либо участковым терапевтом", - говорится в сообщении.

Тем пациентам, которые попали в контакт с больными коронавирусной инфекцией, онкологи рекомендуют прервать "химию" на 14 дней и провести карантин дома. Плановые операции не отменяются. Для пациентов, которые идут на плановую госпитализацию, сейчас в обследовании появился анализ на коронавирус.

Также ранее сообщалось, что часть врачей Приморского краевого онкологического диспансера во Владивостоке отправлены на карантин после контакта с зараженными коронавирусом, в связи с чем медучреждение работает в ограниченном режиме.

В Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.