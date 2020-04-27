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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T10:31
https://ria.ru/20200427/1570605153.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

03:01 27.04.2020 (обновлено: 10:31 27.04.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до 16,70 доллара за баррель.

Ситуация с ценами на нефть

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.
В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
Министр энергетики России Александр Новак
26 апреля, 15:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
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