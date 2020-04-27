Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до 16,70 доллара за баррель.

Ситуация с ценами на нефть

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.