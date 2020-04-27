Росархив откроет онлайн-выставку об истории антигитлеровской коалиции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Виртуальная выставка "Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающая об истории становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, откроется в понедельник на официальном Виртуальная выставка "Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающая об истории становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, откроется в понедельник на официальном сайте Росархива и отраслевом портале "Архивы России".

Как сообщили организаторы онлайн-выставки, ее структура выстроена в соответствии с тематико-хронологическим принципом и состоит из пяти разделов: "Начало Второй мировой войны. Рождение антигитлеровской коалиции", "Тегеранская конференция глав трех держав. 1943", "Ялтинская конференция "Большой тройки". 1945", "Встреча союзных войск на Эльбе. 1945", "Потсдамская конференция держав-победительниц во Второй мировой войне. 1945".

На онлайн-выставке будет представлен хранящийся в Государственном архиве РФ уникальный экземпляр доклада Сталина на праздновании 27-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1944 года, и практически полностью посвященного оценке роли союзников в войне. "Удивляться надо не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало, и что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав", — говорил советский лидер.

Сложные отношения между союзниками по вопросу Второго фронта, открытие которого каждый раз откладывалось по инициативе британского премьера, отражены в представляемом на выставке послании Сталина Черчиллю от 24 июня 1943 года, в котором советский лидер по поводу очередной отмены сроков открытия Второго фронта в резком тоне писал: "Должен вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям".

Первая личная встреча глав стран "Большой тройки" состоялась в Тегеране в ноябре — декабре 1943 года. Она способствовала выработке единой политико-стратегической концепции разгрома Германии Японии , и подняла отношения между СССР, США и Великобритании на новый уровень. Главным достижением конференции считается разработка операции "Оверлорд" — высадки союзников на севере Франции , которая и стала открытием Второго фронта.

В проекте впервые представлены уникальные документы из Российского государственного военного архива, такие как план Тегерана с обозначением расположения дипломатических миссий СССР, США и Великобритании, схема связи с посольствами и список абонентов Тегеранской станции правительственной связи, в котором Сталин значится под псевдонимом "Иванов".

Впервые представлены документы, раскрывающие уважительное отношение Черчилля и его восхищение Сталиным и успехами Красной Армии. Так, 1 января 1944 года британский премьер направил Сталину послание, в котором выразил просьбу прислать ноты нового советского гимна для того, "чтобы его исполняли через Британскую широковещательную корпорацию во всех случаях, когда будет объявляться о важных русских победах". Здесь же представлена подлинная нотная партитура гимна СССР 1943 года.

Следующий раз Сталин, Рузвельт и Черчилль встретилась в Ялте в феврале 1945 года. Решения Крымской конференции не только определяли военное взаимодействие трех сторон в окончательном разгроме Германии и войне с Японией, но и намечали важные контуры послевоенного мира. Посетители ознакомятся с подлинными записями бесед лидеров "Большой тройки", обменом меморандумами между Сталиным и Рузвельтом по вопросам Ассамблеи международной организации, а также с текстом протоколов Крымской конференции по вопросу о репарациях с подписями-автографами глав трех стран.

Высшей формой уважения к союзнику явилось впервые представленное сейчас широкой публике постановление Совета народных комиссаров СССР от 13 апреля 1945 года, которым в связи с кончиной Рузвельта предлагалось всем советским государственным учреждениям в Москве вывесить на своих зданиях траурные флаги. В состав виртуального проекта впервые вошли фотографии и документы из Президентской библиотеки и музея Франклина Рузвельта.

В проект также включены документы по ленд-лизу. Впервые публикуется отчет заместителя председателя Правительственной закупочной комиссии в Наркомат внешней торговли СССР о работе комиссии в США за период с 1 января по 31 декабря 1943 года, в котором в процентном и валютном эквиваленте указана помощь по линии ленд-лиза странам-союзникам. Также представлены недавно рассекреченные документы по ленд-лизу из фондов Центрального архива министерства обороны России.