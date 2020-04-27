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Культура
2020-04-27T07:29
https://ria.ru/20200427/1570605077.html
Росархив откроет онлайн-выставку об истории антигитлеровской коалиции
https://cdn23.img.ria.ru/images/153379/79/1533797939_0:496:2677:2002_1036x0_80_0_0_a72b78f70b93d0de2fee8a171e155e6e.jpg
РИА Новости

Росархив откроет онлайн-выставку об истории антигитлеровской коалиции

02:49 27.04.2020 (обновлено: 07:29 27.04.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЯлтинская (Крымская) конференция союзных держав
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
© РИА Новости
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Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Виртуальная выставка "Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывающая об истории становления антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, откроется в понедельник на официальном сайте Росархива и отраслевом портале "Архивы России".
В рамках выставки будут представлены документы, касающиеся взаимоотношений лидеров трех держав, входивших в состав коалиции — главы советского правительства, председателя Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
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Авторами проекта стали Росархив, Государственный архив Российской Федерации, Историко-документальный департамент МИД России и Российское историческое общество (РИО).
Как сообщили организаторы онлайн-выставки, ее структура выстроена в соответствии с тематико-хронологическим принципом и состоит из пяти разделов: "Начало Второй мировой войны. Рождение антигитлеровской коалиции", "Тегеранская конференция глав трех держав. 1943", "Ялтинская конференция "Большой тройки". 1945", "Встреча союзных войск на Эльбе. 1945", "Потсдамская конференция держав-победительниц во Второй мировой войне. 1945".
На онлайн-выставке будет представлен хранящийся в Государственном архиве РФ уникальный экземпляр доклада Сталина на праздновании 27-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1944 года, и практически полностью посвященного оценке роли союзников в войне. "Удивляться надо не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало, и что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав", — говорил советский лидер.
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Сложные отношения между союзниками по вопросу Второго фронта, открытие которого каждый раз откладывалось по инициативе британского премьера, отражены в представляемом на выставке послании Сталина Черчиллю от 24 июня 1943 года, в котором советский лидер по поводу очередной отмены сроков открытия Второго фронта в резком тоне писал: "Должен вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании советского правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям".
Первая личная встреча глав стран "Большой тройки" состоялась в Тегеране в ноябре — декабре 1943 года. Она способствовала выработке единой политико-стратегической концепции разгрома Германии и Японии, и подняла отношения между СССР, США и Великобритании на новый уровень. Главным достижением конференции считается разработка операции "Оверлорд" — высадки союзников на севере Франции, которая и стала открытием Второго фронта.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Тегеранская конференция (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля (слева направо)
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В проекте впервые представлены уникальные документы из Российского государственного военного архива, такие как план Тегерана с обозначением расположения дипломатических миссий СССР, США и Великобритании, схема связи с посольствами и список абонентов Тегеранской станции правительственной связи, в котором Сталин значится под псевдонимом "Иванов".
Впервые представлены документы, раскрывающие уважительное отношение Черчилля и его восхищение Сталиным и успехами Красной Армии. Так, 1 января 1944 года британский премьер направил Сталину послание, в котором выразил просьбу прислать ноты нового советского гимна для того, "чтобы его исполняли через Британскую широковещательную корпорацию во всех случаях, когда будет объявляться о важных русских победах". Здесь же представлена подлинная нотная партитура гимна СССР 1943 года.
Следующий раз Сталин, Рузвельт и Черчилль встретилась в Ялте в феврале 1945 года. Решения Крымской конференции не только определяли военное взаимодействие трех сторон в окончательном разгроме Германии и войне с Японией, но и намечали важные контуры послевоенного мира. Посетители ознакомятся с подлинными записями бесед лидеров "Большой тройки", обменом меморандумами между Сталиным и Рузвельтом по вопросам Ассамблеи международной организации, а также с текстом протоколов Крымской конференции по вопросу о репарациях с подписями-автографами глав трех стран.
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Высшей формой уважения к союзнику явилось впервые представленное сейчас широкой публике постановление Совета народных комиссаров СССР от 13 апреля 1945 года, которым в связи с кончиной Рузвельта предлагалось всем советским государственным учреждениям в Москве вывесить на своих зданиях траурные флаги. В состав виртуального проекта впервые вошли фотографии и документы из Президентской библиотеки и музея Франклина Рузвельта.
В проект также включены документы по ленд-лизу. Впервые публикуется отчет заместителя председателя Правительственной закупочной комиссии в Наркомат внешней торговли СССР о работе комиссии в США за период с 1 января по 31 декабря 1943 года, в котором в процентном и валютном эквиваленте указана помощь по линии ленд-лиза странам-союзникам. Также представлены недавно рассекреченные документы по ленд-лизу из фондов Центрального архива министерства обороны России.
С подлинными архивными документами и экспонатами выставки можно будет ознакомиться при очном визите в Выставочный зал федеральных архивов в Москве после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщили организаторы проекта.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
31 января, 00:2875 лет Победы - Радио Sputnik
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
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КультураРоссийское историческое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Федеральное архивное агентство (Росархив)Франклин РузвельтИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваУинстон Черчилль
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