Посольство РФ потребовало от госдепа провести медобследование Осиповой

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Посольство России потребовало от госдепа провести медобследование заключенной россиянке Богдане Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за похищение собственного ребенка, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Посольство в курсе сложившейся ситуации", — сказал он, комментируя журналистам информацию о том, что Осипову, отбывающую наказание в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут, забрали на карантин.
"Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19. Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно и Б.А. Осиповой будет оказана необходимая помощь", — сказал Антонов.
"Посольство пристально следит за состоянием здоровья россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Находимся в тесном контакте с госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и непосредственно руководством исправительных учреждений", — добавил Антонов.
В той же тюрьме, что и Осипова, находится заключенный россиянин Константин Ярошенко, сокамерник которого умер от коронавируса. Ярошенко подозревает, что и сам мог заразиться COVID-19.
Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. После отказа Осиповой вернуть общих с Брайаном Мобли детей в США суд приговорил ее к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.