Посольство РФ потребовало от госдепа провести медобследование Осиповой

"Вчера, 25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19. Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно и Б.А. Осиповой будет оказана необходимая помощь", — сказал Антонов.