В Гвинее число зараженных коронавирусом превысило одну тысячу человек

"Двадцать пятого апреля было подтверждено 98 новых случаев COVID-19 после проведения тестов у группы из 299 человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По данным медиков, всего с болезнью в стране справились 225 человек (17 за последний день) и семеро скончались.

В Гвинее из-за ситуации с коронавирусом введено чрезвычайное положение в области здравоохранения до 15 мая и действует комендантский час - с 21.00 до 05.00. Границы страны закрыты, не работают школы, власти также ввели обязательное ношение медицинских масок.