В Гвинее число зараженных коронавирусом превысило одну тысячу человек

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в западноафриканской Гвинее увеличилось на 98 за сутки и достигло 1094, сообщает гвинейское национальное агентство санитарной безопасности (ANSS).
"Двадцать пятого апреля было подтверждено 98 новых случаев COVID-19 после проведения тестов у группы из 299 человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По данным медиков, всего с болезнью в стране справились 225 человек (17 за последний день) и семеро скончались.
В Гвинее из-за ситуации с коронавирусом введено чрезвычайное положение в области здравоохранения до 15 мая и действует комендантский час - с 21.00 до 05.00. Границы страны закрыты, не работают школы, власти также ввели обязательное ношение медицинских масок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.