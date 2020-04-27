В Минюсте рассказали, как будет регулироваться режим тишины

"Дублирующих норм, конечно, не должно быть. Но мы впервые закладываем возможность введения федеральных штрафов за нарушение норм, установленных региональными законами. Поэтому если на региональном (или муниципальном) уровне есть запрет на нарушение тишины, то он будет сохранен, но санкции будут применяться федеральные", - пояснил Новак в интервью газете "Коммерсант".