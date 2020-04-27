В Минюсте рассказали, как будет регулироваться режим тишины

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, но санкции будут определяться федеральным, заявил замминистра юстиции Денис Новак.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ предлагает предусмотреть в новом КоАП санкции для нарушителей тишины в ночное время, Например наказывать только для тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и для тех, кто ничего не делает, чтобы тишина установилась - не усмиряет лающую собаку или не меняют неисправную сигнализацию авто. Сейчас запреты за нарушения тишины закреплены региональными законами.
"Дублирующих норм, конечно, не должно быть. Но мы впервые закладываем возможность введения федеральных штрафов за нарушение норм, установленных региональными законами. Поэтому если на региональном (или муниципальном) уровне есть запрет на нарушение тишины, то он будет сохранен, но санкции будут применяться федеральные", - пояснил Новак в интервью газете "Коммерсант".
Кроме того замминистра напомнил, что в качестве альтернативы штрафу предусматривается также возможность наказания в виде предупреждения.
Новак также добавил, что аналогичное правило предложено применить к нарушениям муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды.
Ведомство поздно вечером в воскресенье опубликовало сводку предложений к проекту нового КоАП по итогам его публичного обсуждения, в ходе которого поступило около 1300 предложений.