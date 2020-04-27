Минюст предложил снизить максимальное количество часов обязательных работ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Максимальное количество часов обязательных работ предлагается снизить с 200 до 60 часов в проекте нового КоАП, заявил замминистра юстиции Денис Новак.
"На данном этапе предлагается снизить максимальное количество часов обязательных работ, которое может быть назначено физическому лицу в качестве наказания, — с 200 до 60 часов", - сказал Новак в интервью изданию "Коммерсант".
Помимо этого, максимальный срок административного запрета деятельности для компаний будет сокращен с 90 до 30 суток, а максимальный срок дисквалификации за фиктивное или преднамеренное банкротство сократят с трех лет до одного года.