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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:51
https://ria.ru/20200427/1570604654.html
В ВОЗ оценили введение режима изоляции в странах мира
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569639092_0:247:3098:1990_1036x0_80_0_0_fffc305e508329ad8592179295a5878c.jpg
РИА Новости

В ВОЗ оценили введение режима изоляции в странах мира

02:04 27.04.2020 (обновлено: 11:51 27.04.2020)
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© REUTERS / Hannah McKayМужчина в защитной маске в Лондоне
Мужчина в защитной маске в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Мужчина в защитной маске в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Многие страны мира ввели режим полной изоляции, взяв за основу действия китайских властей в Ухане, очаге распространения коронавируса в КНР, но переняли их не полностью, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Мы никогда не говорили вводить режим изоляции — мы говорили следить, отслеживать, изолировать, лечить. Но во многих районах, где так быстро произошли настолько большие вспышки, правительства пошли на карантин всей страны, потому что не могли знать, где больше всего передается инфекция. Я думаю, многие страны пошли на очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что они работают", — заявила Харрис в интервью австралийским газетам Sydney Morning Herald и Age.

По ее словам, такие страны переняли не весь опыт китайского Уханя, ведь в этом городе проводилось "агрессивное отслеживание контактов" заразившихся, была введена "очень агрессивная изоляция" контактировавших с зараженными людьми и практиковалось тестирование в крупных масштабах. Поэтому здесь дело "не просто в том, чтобы закрыться", добавила Харрис.
Представитель ВОЗ также подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантинные меры, должны понять, в каких районах происходит передача коронавируса, и изолировать их. В конечном итоге, указала Харрис, необходимо "отделить зараженных людей от здоровых".
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Эксперт отметила, что Австралия и Новая Зеландия начали бороться с коронавирусом рано и эффективно, и поэтому поддержала намерения обеих стран снять часть ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Однако вместе с тем она предупредила, что мир еще не преодолел кризис: вспышки заболевания только начинают распространяться в Восточной Европе и число случаев заражения коронавирусом в России начинает расти.
Харрис также указала, что ВОЗ самостоятельно проведет анализ последствий пандемии COVID-19, что обычно делается после крупных вспышек заболевания, но не против проведения независимого расследования в отношении действий организации.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисВосточная ЕвропаВОЗКитайУханьВ мире
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