В ВОЗ оценили введение режима изоляции в странах мира

"Мы никогда не говорили вводить режим изоляции — мы говорили следить, отслеживать, изолировать, лечить. Но во многих районах, где так быстро произошли настолько большие вспышки, правительства пошли на карантин всей страны, потому что не могли знать, где больше всего передается инфекция. Я думаю, многие страны пошли на очень, очень большие ограничения, когда посмотрели на Ухань и увидели, что они работают", — заявила Харрис в интервью австралийским газетам Sydney Morning Herald и Age.