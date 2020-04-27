В Уфе приземлился рейс с российскими туристами из Гоа

УФА, 27 апр — РИА Новости. В уфимском аэропорту приземлился вывозной рейс с российскими туристами из индийского Гоа.
По данным онлайн-табло, 27 апреля в 2.54 (0.54 мск) рейс U6 3608 авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл в Уфу.
В управлении Роспотребнадзора по Башкирии сообщили, что для туристов из вывозных рейсов подготовили обсерватор на базе санатория "Зелёная роща" в Уфе.
Ранее в воскресенье в Уфу прибыли 117 российских туристов из Дубая, жителей Башкирии разместили на двухнедельный карантин, а жители Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края уехали домой на автобусах, часть пассажиров — 50 человек — внутренним рейсом улетели в Екатеринбург.
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