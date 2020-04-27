Минюст: проект нового КоАП не включает индивидуальный рейтинг водителей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Проект нового КоАП не включает предложение об индивидуальном рейтинге водителей, заявил замминистра юстиции Денис Новак.
Ранее сообщалось, что рабочая группа ОНФ предложила закрепить в КоАП индивидуальный коэффициент риска, поощряющий добропорядочных водителей и позволяющий пристально следить за особо опасными автомобилистами. Отмечалось, что нынешний "карательно-фискальный подход" исчерпал свой ресурс. Предложенный ОНФ риск-ориентированный подход к нарушителям планировалось опробовать в пилотном регионе.
"Пилотные регионы и сроки может определить правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Пока решено не включать эту систему в новый КоАП, можно вернуться к этому вопросу по окончании "пилота"- сказал Новак в интервью изданию "Коммерсант".
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