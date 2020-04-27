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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T01:28
https://ria.ru/20200427/1570604365.html
Трамп опроверг публикации о возможном увольнении главы минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Трамп опроверг публикации о возможном увольнении главы минздрава

01:28 27.04.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикации о возможном увольнении главы минздрава Алекса Азара на фоне эпидемии коронавируса в стране.

"Сообщения о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, - это фейковые новости. Мейнстрёмные СМИ это знают, но они отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах публики. Они ни разу не звонили, чтобы попросить (о комментарии). Алекс прекрасно справляется с работой!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее газета Politico сообщила, что Белый дом подыскивает Азару замену и даже привела имена предполагаемых кандидатов на министерский пост.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, возлагали вину на Трампа, утверждая, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.
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Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.
CША лидируют с большим отрывом по числу заразившихся коронавирусом — их уже более 950 тысяч, умерли более 54,5 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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