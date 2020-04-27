ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг публикации о возможном увольнении главы минздрава Алекса Азара на фоне эпидемии коронавируса в стране.
"Сообщения о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, - это фейковые новости. Мейнстрёмные СМИ это знают, но они отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах публики. Они ни разу не звонили, чтобы попросить (о комментарии). Алекс прекрасно справляется с работой!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Politico сообщила, что Белый дом подыскивает Азару замену и даже привела имена предполагаемых кандидатов на министерский пост.
На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, возлагали вину на Трампа, утверждая, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.
Белый дом передал координацию борьбы с коронавирусом от минздрава ведомству по чрезвычайным ситуациям FEMA. Кроме того, Азар оказался втянут в скандал с увольнением эксперта по вакцинам Рика Брайта, который пообещал подать жалобу на руководство минздрава.
CША лидируют с большим отрывом по числу заразившихся коронавирусом — их уже более 950 тысяч, умерли более 54,5 тысячи человек.
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