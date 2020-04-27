Трамп опроверг публикации о возможном увольнении главы минздрава

"Сообщения о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, - это фейковые новости. Мейнстрёмные СМИ это знают, но они отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах публики. Они ни разу не звонили, чтобы попросить (о комментарии). Алекс прекрасно справляется с работой!" - написал Трамп в Twitter .

На прошлой неделе газета Wall Street Journal опубликовала статью о многочисленных предполагаемых просчетах Азара, который вплоть до марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Другие СМИ, напротив, возлагали вину на Трампа, утверждая, что Азар предупреждал президента еще в январе о необходимости готовиться к вспышке заболевания, но тот его не послушал.