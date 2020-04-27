В Уфу из Дубая прилетели российские туристы

"Рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, из них 17 - жители Башкирии. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ провели на борту воздушного судна термометрию, после чего пассажиры прошли процедуру паспортного и таможенного контроля. Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы", - говорится в сообщении аэропорта Уфы.