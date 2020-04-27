В Уфу из Дубая прилетели российские туристы

"Рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, из них 17 - жители Башкирии. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ провели на борту воздушного судна термометрию, после чего пассажиры прошли процедуру паспортного и таможенного контроля. Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы", - говорится в сообщении аэропорта Уфы.
По данным авиаузла, после получения багажа 34 пассажира были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин.
"Власти соседних регионов – Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края - организовали для своих туристов автобусную перевозку. Часть пассажиров - 50 человек - внутренним рейсом вылетели в Екатеринбург", - сообщает аэропорт, отмечая, что обслуживание рейса из Дубая было проведено по технологии, отработанной на учениях.
Сотрудники служб аэропорта соблюдали меры безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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