Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
"Модная в США и Британии идея ненужности правительства в мире, где все решает частная инициатива и "невидимая рука рынка", уничтожена эпидемией. Чтобы защитить людей от пандемии, необходимо сильное правительство ... Но оно должно быть ещё и эффективным", — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.