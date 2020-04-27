Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

"Модная в США и Британии идея ненужности правительства в мире, где все решает частная инициатива и "невидимая рука рынка", уничтожена эпидемией. Чтобы защитить людей от пандемии, необходимо сильное правительство ... Но оно должно быть ещё и эффективным", — написал Пушков на своей странице в Twitter.