В Калуге возобновит производство завод Volkswagen

Согласно постановлению врио губернатора региона Владислава Шапши предприятия автопрома могли выйти на работу уже 8 апреля. Но, по словам собеседника агентства, Volkswagen это разрешение не требовалось.

"Они единственные у нас из автопроизводителей входят в федеральный перечень стратегических производств. Они в нашем разрешении не нуждались", - пояснил он.