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2020-04-27T01:00
https://ria.ru/20200427/1570604251.html
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
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РИА Новости

В Калуге возобновит производство завод Volkswagen

01:00 27.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота завода Volkswagen в Калуге
Работа завода Volkswagen в Калуге
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа завода Volkswagen в Калуге. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновляет работу с 27 апреля, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Volkswagen с 30 марта приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Первоначально планировалось, что сборка машин возобновится 17 апреля. Но затем компания сообщила о запуске производства в Калуге с 27 апреля.
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"Предприятие выходит на работу 27 апреля", - подтвердил РИА Новости представитель регионального правительства.
Согласно постановлению врио губернатора региона Владислава Шапши предприятия автопрома могли выйти на работу уже 8 апреля. Но, по словам собеседника агентства, Volkswagen это разрешение не требовалось.
"Они единственные у нас из автопроизводителей входят в федеральный перечень стратегических производств. Они в нашем разрешении не нуждались", - пояснил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииVolkswagen GroupКалугаЭкономика
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