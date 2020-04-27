Эксперт рассказал, как защитить разговоры в интернете от прослушивания

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чтобы обезопасить себя от возможного прослушивания переговоров — аудио- и текстовых сообщений — в мессенджерах необходимо удалять всю информацию, связанную с ними, из архива, рассказал агентству " Чтобы обезопасить себя от возможного прослушивания переговоров — аудио- и текстовых сообщений — в мессенджерах необходимо удалять всю информацию, связанную с ними, из архива, рассказал агентству " Прайм " глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

"Если мы говорим о возможности прослушивания голосовых переговоров через мессенджеры, то это почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи", — сказал эксперт.

По его словам, есть вероятность того, что третья сторона попытается получить для себя текст или запись вашего разговора с собеседником.