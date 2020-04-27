Мосгорсуд продолжит допрос свидетелей по делу Уилана о шпионаже

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продолжит допрашивать свидетелей стороны обвинения по делу о шпионаже Пола Уилана в пользу иностранных государств, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"В понедельник в 11.00 сторона обвинения продолжит предоставлять доказательства, будут допрошены свидетели", - сказал собеседник агентства.
По делу уже были допрошены три свидетеля, слушания проходят в закрытом режиме.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
23 апреля, 19:52В МИД подтвердили, что Уилану дадут возможность звонить родным
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал знакомый в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе знакомый подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
23 апреля, 17:13В МИД ответили на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи