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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T00:46
https://ria.ru/20200427/1570604010.html
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
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РИА Новости

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

00:46 27.04.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сайт общероссийского центра занятости. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
Эксперты спрогнозировали, что число зарегистрированных безработных может достичь 5,3 миллиона человек в связи с "вынужденным простоем в экономике, упрощением процедуры постановки на учет и увеличением размера пособия".
Также авторы исследования считают, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. Однако в Минтруде парировали, что средств должно хватить, поскольку лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого, отметили в ведомстве, нет оснований.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что безработица на фоне эпидемии коронавируса в России может в худшем случае вырасти до десяти процентов от экономически активного населения — до девяти миллионов человек. Он подчеркнул, что государство сделало важный и правильный шаг, когда подняло пособие по безработице до уровня прожиточного минимума.
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Популярные комментарии
Мне уже три отказа пришло в оформлении меня как безработного. Статистику поддерживают на нужном уровне 🤬🤬🤬🤬
27 апреля, 03:48
Евгений Ляпунов
2420405
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