Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ . Об этом пишет газета " Известия ".

Эксперты спрогнозировали, что число зарегистрированных безработных может достичь 5,3 миллиона человек в связи с "вынужденным простоем в экономике, упрощением процедуры постановки на учет и увеличением размера пособия".

Также авторы исследования считают, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. Однако в Минтруде парировали, что средств должно хватить, поскольку лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого, отметили в ведомстве, нет оснований.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что безработица на фоне эпидемии коронавируса в России может в худшем случае вырасти до десяти процентов от экономически активного населения — до девяти миллионов человек. Он подчеркнул, что государство сделало важный и правильный шаг, когда подняло пособие по безработице до уровня прожиточного минимума.

В России выявили около 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов вылечились, свыше 700 умерли.

Власти призвали граждан соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.