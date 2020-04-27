Минюст сообщил о новых требованиях к дорожным камерам

"В законопроект также включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, эти техсредства должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать "в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".