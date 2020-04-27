Минюст сообщил о новых требованиях к дорожным камерам

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дополнительные требования к камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предлагается внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба Минюста РФ.
Ведомство поздно вечером в воскресенье опубликовало сводку предложений к проекту нового КоАП по итогам его публичного обсуждения, в ходе которого поступило около 1300 предложений.
"В законопроект также включены положения об установлении дополнительных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, предназначенным для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, транспорта и благоустройства", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, эти техсредства должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать "в зоне своего обзора все нарушения для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".
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Кроме того, в проекте нового КоАП будет положение, наделяющее правительство РФ полномочием утверждать единые требования к техсредствам, их применению, обозначению на дорогах, порядку обработки и хранения получаемой информации, а также к результатам фото- и видеофиксации правонарушений.
Минюст полагает, что внесённые изменения повысят точность и достоверность фиксации административных правонарушений, сведут к минимуму необоснованное назначение штрафов.