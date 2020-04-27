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2020-04-27T00:09
https://ria.ru/20200427/1570603853.html
Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян
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РИА Новости

Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян

00:09 27.04.2020
23566
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции считают чужие деньги.
Артистка также выразила восхищение работой врачей, которые каждый день борются "на передовой" за жизнь людей, однако, подчеркнула Успенская, есть люди, которые обесценивают труд медиков.
"Мне больно и обидно, что некоторые люди в нашей стране этот труд обесценивают.
Эдакие "диванные войска", такие товарищи, которые наверняка знают, сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься, как жить и как править Матушкой Россией.
Люди, где ваша совесть? <...> Cчитать чужие деньги, ничего не сделав для того, чтобы заработать свои, обвинять некогда отдыхавших за пределами страны в том, что Россия теперь тоже "болеет". Зачем?" — написала она в инстаграме.
Певица добавила, что очень разочаровалась в людях, которые "готовы глотки друг другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях", тогда как их предки побеждали любые невзгоды вместе: войны, голод и эпидемии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесЛюбовь УспенскаяЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
люба дорогая а чьи ещё считать если своих нет, люди нищие. уж молчала бы
27 апреля, 00:17
agnenoce
63510019
Вы уверены, что Вы кумир Успенской?)))
27 апреля, 00:20
Європейський експерт
2350001
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