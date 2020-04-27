Минюст предложил за первое негрубое нарушение выносить предупреждение

"По результатам публичного обсуждения принято решение об установлении правила об обязательности замены административного штрафа на предупреждение лицу за впервые совершенное им административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств", - говорится в сообщении.