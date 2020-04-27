Минюст предложил за первое негрубое нарушение выносить предупреждение

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минюст РФ решил заменить штраф за первое негрубое правонарушение предупреждением, изменения вносятся в проект нового КоАП, сообщила пресс-служба ведомства.
"По результатам публичного обсуждения принято решение об установлении правила об обязательности замены административного штрафа на предупреждение лицу за впервые совершенное им административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств", - говорится в сообщении.
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В предыдущей редакции проекта КоАП решение вопроса о замене административного штрафа на предупреждение относилось к усмотрению правоприменителя.