В КоАП могут установить срок давности для привлечения к ответственности

"В проекте КоАП предлагается установить общий срок давности привлечения к административной ответственности в один год ... но при этом предусмотреть исключения из общего срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года, в том числе 2 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и 3 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом)", - говорится в предложениях по изменениям в КоАП.