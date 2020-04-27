В КоАП могут установить срок давности для привлечения к ответственности

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минюст России предлагает установить общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП, планируется, что он составит один год, сообщается на сайте ведомства.
"В проекте КоАП предлагается установить общий срок давности привлечения к административной ответственности в один год ... но при этом предусмотреть исключения из общего срока давности по тем составам административных правонарушений, по которым они в настоящий момент составляют менее года, в том числе 2 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении органом, должностным лицом) и 3 месяца (при рассмотрении дела об административном правонарушении судом)", - говорится в предложениях по изменениям в КоАП.
Отмечается, что необоснованность увеличения общего срока давности привлечения к административной ответственности не соответствует задачам и принципам административного законодательства, а также ухудшает права физических и юридических лиц.
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