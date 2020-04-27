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Сейчас карантин, а не Новый год
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РИА Новости

Сейчас карантин, а не Новый год

08:00 27.04.2020
21328
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
В условиях самоизоляции, когда большинство граждан сидят дома стреноженные, телевидение вновь является для нас важнейшим из искусств. Или, по крайней мере, весьма важным. Не одним интернетом жив человек.
Но формирование карантинной сетки передач является не такой простой задачей, и нет уверенности, что телевизионное начальство с нею вполне справляется. Нет, конечно, речи не идет о том, что большие каналы уподобляются "пакостным газетам, делающим ставку на подрыв общественного спокойствия" (Джордж Вашингтон). Чего нет, того нет, и слава богу: нам только этого еще не хватало.
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Но и при благонамеренности надлежит иметь чувство меры, что не всегда получается. Разумеется, глухое замалчивание беды — вроде как в начале 1930-х годов, когда люди умирали от голода, а в "Правде" писали об успехах колхозного строительства, — это, кроме того, что вообще нехорошо, еще и слишком дорого обходится. Тогда замолчали, потом получили культ голодомора. Да и вообще молчать и скрывать сегодня нереально. Вода дырочку найдет.
Говорить о COVID-19 и сопутствующих проблемах необходимо, но все-таки без фанатизма. Если строить вещание по принципу "все о вирусе и немного о погоде", может получиться непредусмотренный эффект. Заваливать граждан мегатоннами информации о COVID-19, не давая им ключа к этой информации, ибо в ней тонут и захлебываются даже сведущие эпидемиологи и статистики, — значит приводить аудиторию в состояние постоянного изумления и даже одурения. Зацикленность на негативной информации, причем с которой неясно, что делать и как понимать, — верный путь к неврозу.
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Возможно, видя, что с вирусной тематикой получается перебор, иные телевизионщики пытаются развлечь и отвлечь аудиторию, но и тут выходит неладно. Вообще говоря, даже в годы военных испытаний, которые были точно потяжелее нынешних, люди тоже хотели и радоваться, и веселиться. Солдаты на фронте не слишком ценили барабанные "Боевые сборники", предпочитая бестолковый мюзикл "Большой вальс" (США, 1938 год), весьма кстати закупленный в СССР перед войной. А равно и мелодрамы.
"Это было в полуночном брянском лесу —
Рассказал нам экран про чужую красу.
Про заморскую женщину с ясным лицом,
Со счастливою жизнью и горьким концом".
Это про английский фильм "Леди Гамильтон", подаренный нашей стране в 1943-м.
Про певцов и артистов и говорить нечего: и радиорупор, и фронтовые, а равно госпитальные агитбригады. "Синий платочек", "Темная ночь", "Бьется в тесной печурке огонь" — символы тех лет.
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Но у всех этих фильмов, песен, etс. — когда развеселых, когда сентиментальных — был общий смысл и общая задача. Напоминать о довоенной мирной жизни (порой весьма идеализированной) и о том, что лихая година не навсегда и снова вернутся мир и счастье. Если угодно — опиум для народа, но опиум высококачественный.
Пытаются выдать опиум и наши телевизионщики, но только с качеством препарата получаются большие проблемы. Все те же как ни в чем не бывавшие певцы и сатирики, от которых и в мирное время порядком воротило. Вспомним встречу нового, 2020-го, когда еще ничто не предвещало нынешних бед. Но хочется ли сегодня вернуться в атмосферу "Голубого огонька"? Ответ, скорее всего, будет: "Свят, свят, свят! Только не это".
Тогда как герои увеселительного телевещания ничего, кроме "Голубого огонька", не умеют. Только толпы ликующих, праздно болтающих, а равно поющих прежние песни. Если это психотерапия, то весьма сомнительная.
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Не будем их за это судить. Развлекательное телевещание отстаивалось не годами, а десятилетиями, и его герои в принципе ни на что иное не способны. Во дни торжеств и бед народных они представляют только одну и ту же вампуку.
Но возникает вопрос: "Ке фер? Фер-то ке?" Ответ мог бы быть таков: откройте архивы Госфильмофонда, а равно любые другие доступные архивы. И крутите культовые фильмы и сериалы, а также и некультовые, но все равно добротные (раньше средний уровень добротности был сильно выше). А также телеспектакли — да хоть "Лебединое озеро" (хороший балет, между прочим). Причем крутите не на периферийных каналах и глубоко за полночь, как сейчас, а на больших каналах и в прайм-тайме.
Могут возникнуть проблемы с правами на интеллектуальную собственность? Да и Аллах с ними, сейчас не до изысканных требований ВТО, агентства перетопчутся. Певцы и сатирики тоже: психотерапевтическая функция телевидения по нынешним непростым временам важнее.
А когда не станет заразы и в помине, можно будет и к прежнему вернуться.
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Коронавирус COVID-19Джордж ВашингтонСССРСШААвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Так не включайте ящик. Все есть в стриме. Кто смотрит сам виноват.
27 апреля, 09:25
Felixys s
24211012
чисто пацанское мнение)) пора взрослеть
27 апреля, 09:47
О Ольга Занкова
10220018
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