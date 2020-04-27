Астролог рассказала, как понять, что вы не безразличны другому человеку

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Канадская писательница и эксперт по астрологии Александрия Браун объяснила, как понять, что вы не безразличны другому человеку и наоборот, в зависимости от его знака зодиака, Канадская писательница и эксперт по астрологии Александрия Браун объяснила, как понять, что вы не безразличны другому человеку и наоборот, в зависимости от его знака зодиака, сообщает Your tango.

"Мы знаем, что все знаки зодиака по-разному реагируют, когда дело касается чувств. Так почему бы не проконсультироваться со звездами, чтобы узнать, заинтересован ли ваш потенциальный партнер в романтических отношениях или нет?" – считает Александрия Браун.

По ее словам, когда Овен захочет быть с вами, то скажет об этом напрямую, и будет делать все возможное, чтобы доказать свою любовь. Если же он всего этого не делает и ведет себя сдержанно, скорее всего, представитель этого знака не заинтересован в серьезных отношениях.

Александрия Браун утверждает, что у Тельцов сложнее всего узнать нравитесь вы им или нет. Этому знаку нужно время, чтобы начать доверять и раскрыться, поэтому часто они не обращают внимания даже на намеки. Однако если спустя время они продолжают относиться к вам как к простому знакомому и не задают никаких вопросов о вас, не тратьте свое время на эту "любовь".

Если после ваших знаков внимания и шуток Близнецы не смеются, не готовы к приключениям и даже не флиртуют (что они очень любят делать) значит, им не до вас. Скорее всего, они занесли вас во френдзону.

Раки по природе – очень заботливые. Поэтому, например, если вы заболели и видите, что представитель этого знака не бежит к вам с супом, лекарствами и любимым фильмом, он не планирует быть с вами в больших отношениях, чем они есть сейчас.

Лев, который хочет быть с вами, сделает все возможное, чтобы воплотить в жизнь ваши самые смелые мечты и желания. Но если вы видите, что Лев не делает для вас ничего необычного, к сожалению, вряд ли это приведет к чему-нибудь серьезному.

По словам Александрии Браун, Девы работают над романтическими отношениями и уделяют этому время. Как правило, сначала они ведут себя сдержанно. Это происходит до тех пор, пока они не будут уверены в своих чувствах к вам. Астролог подчеркивает, что Дев сложно понять. И тем менее, когда они влюблены, обязательно будут радовать вас небольшими подарками. Если этого не происходит, скорее всего, вы для них не более, чем друг.

Весы – один из лучших собеседников среди других знаков зодиака. Поэтому когда они не поддерживают с вами беседу, скорее всего, они не заинтересованы в том, чтобы строить с вами какие-то отношения.

Ревность Скорпиона не знает границ. Поэтому если он не стремится узнать, с кем вы общаетесь, созваниваетесь, встречаетесь и в принципе не задает никаких вопросов, вероятно, Скорпион к вам равнодушен.

Стрельцы прямо скажут, если вы им не нравитесь. Они не будут играть с вашим сердцем и сразу разобьют его, если ваши чувства не будут взаимными.

Упрямые Козероги с трудом идут на компромисс. Но если они никогда не делают то, что вам нравится, вы им попросту безразличны.