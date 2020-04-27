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2020-04-27T12:26
https://ria.ru/20200427/1570538294.html
Коллапс рынка труда: CША предрекли "Великую депрессию — 2"
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РИА Новости

Коллапс рынка труда: CША предрекли "Великую депрессию — 2"

08:00 27.04.2020 (обновлено: 12:26 27.04.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С середины марта работы лишились 26,5 миллиона американцев. Экономисты констатируют: коронавирус положил конец десятилетию благополучия на рынке труда. К маю без доходов останется более половины трудоспособного населения страны.

Как в 1933 году

В течение прошлой недели за пособиями по безработице обратились 4,4 миллиона американцев, сообщило Министерство труда. До этого было 5,2 миллиона, а с 29 марта по 4 апреля — 6,6 миллиона. Всего после объявления карантина — 26,5 миллиона.
Уже в середине марта, когда спрос на пособия по безработице за неделю взлетел на 1000%, Bank of America предупредил: во втором квартале каждый день работы будут лишаться сотни тысяч американцев.
В первую очередь коронавирус ударил по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле, а также низкоквалифицированным работникам. И это было только начало. "Первая волна увольнений пришлась на ретейл и гостиницы из-за карантина, но теперь уже ясно, что пострадают и другие отрасли", — констатирует экономист ING Джеймс Найтли.
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Миллионы на улице: CША захлестнула рекордная безработица
К 11 апреля число заявок на пособие достигло 11% всего трудоспособного населения — это абсолютный рекорд.
По расчетам, к концу месяца экономика недосчитается 20 миллионов рабочих мест, в мае — еще десяти. В результате безработица достигнет уровня 1933 года, то есть Великой депрессии.
Старший экономист рекрутинговой компании Glassdoor Даниэль Чжао делает вывод: достижения целого десятилетия, когда создали 22 миллиона рабочих мест, полностью уничтожены.

Денег не хватает

В попытке смягчить удар пандемии 23 апреля конгресс США одобрил очередной пакет экономической помощи малому бизнесу и системе здравоохранения в размере 484 миллиардов долларов. Это уже четвертый подобный законопроект с начала кризиса.
Предусмотрено дополнительное финансирование программы защиты зарплат и фонда помощи малым предприятиям. Как отмечает Financial Times, первоначально выделенные на эти цели 350 миллиардов долларов закончились очень быстро.
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Рекордное падение: экономика США рухнет на 40 процентов
Согласно апрельскому прогнозу Morgan Stanley, во втором квартале экономика США рухнет на 38%. Предприятия закрываются во всех штатах.
"Нас ждет более глубокий спад и более затяжное восстановление, чем предполагалось ранее", — подчеркивают в Morgan Stanley. В JP Morgan ждут более глубокого падения — 40%.
Коронавирус убил всю деловую активность. В апреле индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, рухнул до 27,4 — минимума с марта 2009-го.
Главный экономист нью-йоркской MUFG Крис Рупки указывает: "Понадобится чудо, чтобы эта рецессия не превратилась в "Великую депрессию — 2". Экономика копает себе такую ​​глубокую яму, что выбраться из нее все труднее".
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Апокалипсис сегодня: МВФ пообещал худший кризис за десятилетия
По оптимистичному сценарию в третьем квартале начнется рост, но до конца года удастся компенсировать лишь треть весенних потерь. Причем большинство аналитиков не разделяют такого оптимизма: рынок труда практически парализован и ждать его скорого восстановления после отмены карантина не приходится, а следовательно, потребительские расходы не вернутся к норме.
"Можно было бы предположить, что со снятием ограничений число заявок на пособие по безработице резко снизится, но это не так: опасения относительно COVID-19 сохранятся. Потребители не ринутся в магазины и рестораны. А значит, занятость не начнет расти", — объясняет Джеймс Найтли, главный международный экономист ING в Нью-Йорке.
Таким образом, быстрое восстановление экономики, которое заложено в большинство официальных прогнозов, крайне маловероятно. Видимо, по итогам года Соединенные Штаты столкнутся с сокращением реального ВВП на 5,5% — максимальным падение с 1946 года.
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Коронавирус COVID-19Рынок трудаMarkitМинистерство труда СШАСШАБезработицаЭкономический кризисЭкономика
Популярные комментарии
Не все коту масленица. У них один рецепт. Конфликты в мире устраивать, оружие производить. Нужно ждать от них в скором времени, опять войну где нибудь развяжут.
27 апреля, 09:41
Felixys s
5800406
Не беда что хата горит,зато у соседа корова сдохла. Мерзко читать всё это.У нас в стране ведь всё замечательно.И все радуются.Главное уже третий пакет обещаний готов.
27 апреля, 15:45
Олег 84
11100240
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