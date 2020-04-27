Коллапс рынка труда: CША предрекли "Великую депрессию — 2"

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. С середины марта работы лишились 26,5 миллиона американцев. Экономисты констатируют: коронавирус положил конец десятилетию благополучия на рынке труда. К маю без доходов останется более половины трудоспособного населения страны.

Как в 1933 году

В течение прошлой недели за пособиями по безработице обратились 4,4 миллиона американцев, сообщило Министерство труда. До этого было 5,2 миллиона, а с 29 марта по 4 апреля — 6,6 миллиона. Всего после объявления карантина — 26,5 миллиона.

Уже в середине марта, когда спрос на пособия по безработице за неделю взлетел на 1000%, Bank of America предупредил: во втором квартале каждый день работы будут лишаться сотни тысяч американцев.

В первую очередь коронавирус ударил по индустрии развлечений, транспорту, гостиничному бизнесу и розничной торговле, а также низкоквалифицированным работникам. И это было только начало. "Первая волна увольнений пришлась на ретейл и гостиницы из-за карантина, но теперь уже ясно, что пострадают и другие отрасли", — констатирует экономист ING Джеймс Найтли.

К 11 апреля число заявок на пособие достигло 11% всего трудоспособного населения — это абсолютный рекорд.

По расчетам, к концу месяца экономика недосчитается 20 миллионов рабочих мест, в мае — еще десяти. В результате безработица достигнет уровня 1933 года, то есть Великой депрессии.

Старший экономист рекрутинговой компании Glassdoor Даниэль Чжао делает вывод: достижения целого десятилетия, когда создали 22 миллиона рабочих мест, полностью уничтожены.

Денег не хватает

В попытке смягчить удар пандемии 23 апреля конгресс США одобрил очередной пакет экономической помощи малому бизнесу и системе здравоохранения в размере 484 миллиардов долларов. Это уже четвертый подобный законопроект с начала кризиса.

Предусмотрено дополнительное финансирование программы защиты зарплат и фонда помощи малым предприятиям. Как отмечает Financial Times, первоначально выделенные на эти цели 350 миллиардов долларов закончились очень быстро.

Согласно апрельскому прогнозу Morgan Stanley, во втором квартале экономика США рухнет на 38%. Предприятия закрываются во всех штатах.

"Нас ждет более глубокий спад и более затяжное восстановление, чем предполагалось ранее", — подчеркивают в Morgan Stanley. В JP Morgan ждут более глубокого падения — 40%.

Коронавирус убил всю деловую активность. В апреле индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, рухнул до 27,4 — минимума с марта 2009-го.

Главный экономист нью-йоркской MUFG Крис Рупки указывает: "Понадобится чудо, чтобы эта рецессия не превратилась в "Великую депрессию — 2". Экономика копает себе такую ​​глубокую яму, что выбраться из нее все труднее".

По оптимистичному сценарию в третьем квартале начнется рост, но до конца года удастся компенсировать лишь треть весенних потерь. Причем большинство аналитиков не разделяют такого оптимизма: рынок труда практически парализован и ждать его скорого восстановления после отмены карантина не приходится, а следовательно, потребительские расходы не вернутся к норме.

"Можно было бы предположить, что со снятием ограничений число заявок на пособие по безработице резко снизится, но это не так: опасения относительно COVID-19 сохранятся. Потребители не ринутся в магазины и рестораны. А значит, занятость не начнет расти", — объясняет Джеймс Найтли, главный международный экономист ING в Нью-Йорке.