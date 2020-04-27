В США медведь влез в грузовик в поисках еды

Защитники дикой природы поделились фотографией, на которой сняты последствия этого визита. Животное смогло проникнуть в незапертую машину, разгромил ее и повредил груз.

"Оставляя пикап на улице, обязательно закрывайте двери и окна. Убедитесь, что в автомобиле нет ничего, что может привлечь зверей, например, конфеты, жевательная резинка, освежители воздуха, мусор, солнцезащитный крем, лосьоны и бальзамы для губ", — предупредил представитель организации по защите животных.