В США медведь влез в грузовик в поисках еды

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Колорадо (США) медведь влез в грузовик в поисках еды и разгромил его, сообщает UPI.
A bear broke into a car last night in Estes Park.— CPW NE Region (@CPW_NE) April 22, 2020
Be sure to keep car doors and windows closed and locked if you park outside. Make sure there’s nothing with an odor in your vehicle, including candy, gum, air fresheners, trash, sunscreen, lotions and lip balms. pic.twitter.com/xwGw4jxxWX
Защитники дикой природы поделились фотографией, на которой сняты последствия этого визита. Животное смогло проникнуть в незапертую машину, разгромил ее и повредил груз.
"Оставляя пикап на улице, обязательно закрывайте двери и окна. Убедитесь, что в автомобиле нет ничего, что может привлечь зверей, например, конфеты, жевательная резинка, освежители воздуха, мусор, солнцезащитный крем, лосьоны и бальзамы для губ", — предупредил представитель организации по защите животных.