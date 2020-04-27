Авианосцы — на металлолом. Почему США решили списать "плавучие аэродромы"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В рамках оптимизации военного флота Пентагон предлагает сократить число авианосцев и списать сразу два. В Минобороны уже не раз заявляли, что пора делать ставку на другие виды морских вооружений. О стратегических планах американских адмиралов — в материале РИА Новости.

Работа по вызову

По мнению портала Defense News, решение пустить на лом два плавучих аэродрома изменит тактику применения ВМС США во всем мире. Если сейчас американцы способны постоянно присутствовать в ключевых регионах мирового океана, то в будущем авианосные ударные группы превратятся в “пожарные команды” и станут действовать “по вызову”.

“Существующая модель развертывания рассчитана на 15 носителей, — рассказал журналистам флотский офицер в отставке, аналитик Telemus Group Джерри Хендрикс. — С девятью авианосцами можно единовременно использовать шесть или семь, поскольку остальные будут проходить плановый ремонт и обслуживание в доках. Это значит, что от постоянного присутствия кораблей этого класса на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе ВМС перейдут к периодическим развертываниям для конкретных задач или в случае чрезвычайных ситуаций”.

По словам эксперта, командующие американскими войсками в различных регионах планеты смогут получать поддержку авианосных ударных групп по необходимости или когда они будут готовы для развертывания.

Глава Пентагона Марк Эспер еще в марте заявил, что заинтересован в менее масштабных ВМС. Новую структуру военного флота в ближайшие месяцы отработают на учениях и маневрах, а окончательно утвердят этим летом. Впрочем, сокращение числа авианосцев вовсе не означает закат их эпохи.

“Дискуссия об авианосцах часто сводится к двум абсолютным величинам: или их не должно быть, или их должно быть 11, — отметил Марк Эпер. — Но я думаю, что эти корабли очень важны сами по себе. Они демонстрируют американскую мощь, престиж, привлекают внимание людей. Это важный сдерживающий фактор. Они дают нам большие возможности”.

Больше фрегатов

Опрошенные РИА Новости военные эксперты сходятся во мнении, что сократить авианосный флот аналитики Пентагона решили в связи с появлением у России и Китая новых противокорабельных систем.

Напомним, в этом месяце стало известно, что перспективная гиперзвуковая ракета “Циркон” поступит на вооружение российского ВМФ в 2022-м. Сейчас она проходит испытания: запланировано около десяти тестовых пусков с разных носителей. Ожидается, что дальность полета ракеты превысит радиус действия палубных самолетов американских авианосцев, а скорость — около девяти чисел Маха — сделает ее неуязвимой для корабельной ПВО. Издание The National Interest считает, что “Циркон” способен “проделать дыру” в любом плавучем аэродроме.

В этих условиях Пентагон явно намерен сделать ставку на вымпела поменьше. По информации Defense News, число крейсеров и эсминцев оставят на нынешнем уровне — около 90 единиц. Однако добавят кораблей меньшего водоизмещения. Сейчас в составе ВМС США — 20 кораблей прибрежной зоны, фрегатов класса Freedom и Independence. Флот бортов схожей конструкции и назначения собираются довести до 55-70 единиц.

Но самое главное нововведение — массовое применение малоэкипажных или безэкипажных систем. Марк Эспер уверен: будущее — за морскими роботами. Строить их гораздо проще и быстрее. По его оценкам, если разработка перспективных систем пойдет по плану, к 2030-му в ВМС США будет более 350 надводных дронов.

“Во флоте должно быть много безэкипажных систем, — заявил в конце прошлого года начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилди. — Мы не сможем получить достаточно боевых кораблей по два миллиарда долларов каждый. <...> Нам нужно изменить образ мышления”.

“Летучие голландцы”

В США реализуют сразу несколько проектов безэкипажных кораблей. Согласно планам, ВМС пополнят роботы трех классов: большие надводные системы с тяжелым вооружением, средние — для разведки и радиоэлектронной борьбы, малые — для постановки мин и расширения зоны действия систем связи.

В этом году Пентагон надеется получить два самых крупных корабля по проекту LUSV (Large Unmanned Surface Vessel — большое безэкипажное надводное судно). При водоизмещении две тысячи тонн они получатся размером с корвет. На первых порах LUSV будет применяться совместно с обычными боевыми кораблями и играть роль ракетной платформы — отстреливать боезапас по целям и возвращаться на базу для перезарядки. Однако потом эти “безэкипажники” смогут действовать самостоятельно. Автономность — 90 суток.

В октябре 2018-го командование ВМС США опубликовало на сайте госзакупок Пентагона перечень требований к перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса Medium Unmanned Surface Vehicle (MUSV). Он относительно небольшой — от 12 до 50 метров в длину. Это сопоставимо с российским противодиверсионным катером проекта 21980 "Грачонок".

Согласно условиям, палуба MUSV должна быть достаточно широкой, чтобы на ней можно было установить два стандартных морских контейнера — 40-футовый и 20-футовый. Расчетная максимальная скорость беспилотника в штиль — 24-27 узлов, крейсерская — не менее 16 узлов. Дальность хода — 4,5 тысячи морских миль (8,3 тысячи километров), автономность плавания — от 60 до 90 суток. Аппарат будет работать на дизельном топливе стандарта NATO F-76, а значит, сможет дозаправляться на военно-морских базах европейских союзников США. Мощность силовой установки — от 300 до 500 киловатт.