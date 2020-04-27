МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Великобритании овцы захватили автостоянку у ресторана быстрого питания, сообщает UPI.
Эндрю Томас разместил в соцсети фотографию стада овец, которые в Уэльсе заняли парковку у ресторана быстрого питания, закрытого на время карантина из-за пандемии коронавируса.
"Я сделал снимок ради шутки, чтобы показать, как вольготно чувствуют себя животные в городах во время карантина", — пояснил он.
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