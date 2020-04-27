Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-04-27T02:27
https://ria.ru/20200427/1570527920.html
В Великобритании овцы захватили автостоянку у ресторана
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113102/62/1131026299_0:175:3020:1874_1036x0_80_0_0_dd8acd14e3cafd5359b5bfe84e02aa66.jpg
РИА Новости

В Великобритании овцы захватили автостоянку у ресторана

02:27 27.04.2020
3590
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБаран
Баран
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Великобритании овцы захватили автостоянку у ресторана быстрого питания, сообщает UPI.
Эндрю Томас разместил в соцсети фотографию стада овец, которые в Уэльсе заняли парковку у ресторана быстрого питания, закрытого на время карантина из-за пандемии коронавируса.
"Я сделал снимок ради шутки, чтобы показать, как вольготно чувствуют себя животные в городах во время карантина", — пояснил он.
Амурский тигр
24 апреля, 03:08Туризм
В заповеднике в Приморье рассказали, почему толстеют тигры
6130102
ТуризмТуризмНовости - ТуризмУэльсВеликобританияMcDonald's Corporation
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
13:43Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
13:43Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
13:43Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
13:42Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
13:40Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
13:40Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
13:39Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
13:36Названа причина приостановки торгов на Мосбирже
13:36Регионы продолжат обеспечивать ветеранов жильем, заявила Голикова
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
Лента новостейМолния