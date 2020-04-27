В Великобритании овцы захватили автостоянку у ресторана

Эндрю Томас разместил в соцсети фотографию стада овец, которые в Уэльсе заняли парковку у ресторана быстрого питания, закрытого на время карантина из-за пандемии коронавируса.

"Я сделал снимок ради шутки, чтобы показать, как вольготно чувствуют себя животные в городах во время карантина", — пояснил он.