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РИА Наука
2020-04-27T09:00
https://ria.ru/20200427/1570508677.html
В России создали искусственный интеллект, развивающий навыки мышления
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РИА Новости

В России создали искусственный интеллект, развивающий навыки мышления

09:00 27.04.2020
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Уникальную компьютерную игру, позволяющую оценивать скорость принятия решений игроком и его способность прогнозировать ситуацию, создали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). По их словам, разработка также послужит специализированным тренажером этих навыков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Современные методы исследования когнитивных способностей подразумевают не только измерение навыков счета и логического мышления, считают ученые МГППУ: разработанная ими система способна также оценивать качество прогнозов и решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.
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В виртуальном пространстве, созданном специалистами университета, игроку противостоит множество активных противников. Их поведение управляется искусственным интеллектом на основе сложного математического алгоритма. Цель игрока — "ликвидировать" всех противников в ограниченном игровом поле.

"Опираясь на теорию марковских случайных процессов и методы нелинейной оптимизации, мы разработали процедуры, позволяющие не просто фиксировать правильность действий испытуемого при решении задач, но и анализировать его поведение", — объяснил заведующий лабораторией количественной психологии центра информационных технологий для психологических исследований факультета информационных технологий МГППУ Павел Думин.

По его словам, искусственный интеллект адаптирует игровой процесс под конкретного испытуемого, наблюдая за его стратегией и генерируя ситуации такой сложности, которая даст наиболее подробное представление о реальном уровне развития его навыков.
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Авторы отмечают, что игра фактически также является средством проверки и тренажером способностей, необходимых операторам сложных автоматизированных систем — таких, как роботы-саперы или беспилотники воздушного мониторинга.

"Сложность при разработке подобных психодиагностических средств представляет накопление больших эмпирических данных для корректной настройки адаптивных процедур. Пока недостающий объем данных по тестированию людей, принадлежащих репрезентативным группам, мы компенсируем с помощью математической оптимизации", — рассказал Павел Думин.

Дальнейшие задачи исследовательского коллектива — подготовка системы к внедрению в образовательную практику, а также разработка на основе созданного искусственного интеллекта программных элементов, повышающих жизнеспособность автоматизированных систем в нештатных ситуациях.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)
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