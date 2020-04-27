Фактчекер и нейрогастроном: какими будут профессии в мире после COVID-19

"Конечно, в абсолютных числах таких специалистов будет немного. Условно, кассиров еще долго будет заметно больше, чем сити-фермеров или тренеров творческих состояний. Но тут дело скорее в динамике процесса — мы постепенно уходим из мира массовой одинаковой занятости (десятки тысяч токарей и фрезеровщиков, свыше миллиона бухгалтеров и так далее) к миру "массовой уникальности". То есть все больше будут востребованы люди, способные выстроить свой уникальный набор навыков и продать их работодателю. В целом, я думаю, что после кризиса мы начнем двигаться в эту сторону еще быстрее", — подчеркнул эксперт.