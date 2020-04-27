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2020-04-27T12:18
https://ria.ru/20200427/1570449450.html
Фактчекер и нейрогастроном: какими будут профессии в мире после COVID-19
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РИА Новости

Фактчекер и нейрогастроном: какими будут профессии в мире после COVID-19

08:00 27.04.2020 (обновлено: 12:18 27.04.2020)
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© Фото : сайт Атлас новых профессийОператор автоматизированной сельхозтехники за работой
Оператор автоматизированной сельхозтехники за работой
© Фото : сайт Атлас новых профессий
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Многие задумываются о том, как будет выглядеть рынок труда после пандемии коронавируса. Однако в России есть эксперты, для которых поиск и описание специальностей, которые будут востребованы в будущем, — привычная работа. Руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков рассказал РИА Новости о том, какими будут профессии в мире после COVID-19.

"Работа станет более гибкой, распределенной, сетевой. Прямо сейчас мы находимся в ситуации "разведки боем" и видим, что большая часть людей и бизнесов не готовы к такой логике. А значит, возникнет запрос на специалистов, которые смогут "пересобирать" существующие бизнес-процессы по новой логике и в новых условиях. Понадобятся люди, которые будут разрабатывать новые инструменты, необходимые новому укладу. Ну и, наконец, понадобятся люди, которые будут обучать сегодняшних работников работе по новым принципам", — рассказывает Дмитрий Судаков.

Помимо тренда на переход в онлайн, с которым уже столкнулись многие работники, эксперт отметил и рост запроса на "гуманистические" специальности.
"Сейчас мы видим, что многие тяжело переживают сложившуюся ситуацию, поэтому будет всплеск потребности в людях, занимающихся "человеческим". Это и психотерапевты, и другие практики, позволяющие восстанавливать гармоничное состояние", — подчеркивает руководитель проекта.
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Еще один важный тренд заключается в переходе массовой одинаковой занятости к "массовой уникальности" в профессиях.

"Конечно, в абсолютных числах таких специалистов будет немного. Условно, кассиров еще долго будет заметно больше, чем сити-фермеров или тренеров творческих состояний. Но тут дело скорее в динамике процесса — мы постепенно уходим из мира массовой одинаковой занятости (десятки тысяч токарей и фрезеровщиков, свыше миллиона бухгалтеров и так далее) к миру "массовой уникальности". То есть все больше будут востребованы люди, способные выстроить свой уникальный набор навыков и продать их работодателю. В целом, я думаю, что после кризиса мы начнем двигаться в эту сторону еще быстрее", — подчеркнул эксперт.

На страницах третьей версии "Атласа новых профессий" встречаются и нишевые специалисты будущего и мультидисциплинарные направления, например дизайнер эмоций, космобиолог, тайм-менеджер, ГМО-агроном, сетевой ветеринар, тренер киберспортсменов, разработчик роботов для фастфуда, архитектор восстановления экосистем, ремонтник 2.0, медиаполицейский, фактчекер, инфостилист и множество других.

"Меня самого удивила профессия "нейрогастроном": специалист, который создает для потребителя новое гастрономическое переживание, опираясь на то, как мозг воспринимает вкусы, подачу еды и так далее. А также консультант по робоэтике, который разрабатывает этические нормы взаимодействия роботов и людей. Это, к слову, одна из важных проблем сегодня в области развития беспилотного наземного транспорта", — рассказывает Дмитрий Судаков.

Содержание "Атласа новых профессий" создавалось на основе разработанной в России методики Skills Technology Foresight. Она позволяет участникам совместно создать прогноз развития отрасли, региона или страны и на основе этого прогноза договориться о действиях по достижению желаемого будущего. "Атлас" — это не фантазия экспертов о будущем, а отраслевой анализ того, как изменится труд человека, причем ситуация с пандемией и переводом многих процессов в онлайн делает проект особенно актуальным.
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