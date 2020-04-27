Фактчекер и нейрогастроном: какими будут профессии в мире после COVID-19

"Работа станет более гибкой, распределенной, сетевой. Прямо сейчас мы находимся в ситуации "разведки боем" и видим, что большая часть людей и бизнесов не готовы к такой логике. А значит, возникнет запрос на специалистов, которые смогут "пересобирать" существующие бизнес-процессы по новой логике и в новых условиях. Понадобятся люди, которые будут разрабатывать новые инструменты, необходимые новому укладу. Ну и, наконец, понадобятся люди, которые будут обучать сегодняшних работников работе по новым принципам", — рассказывает Дмитрий Судаков.
"Конечно, в абсолютных числах таких специалистов будет немного. Условно, кассиров еще долго будет заметно больше, чем сити-фермеров или тренеров творческих состояний. Но тут дело скорее в динамике процесса — мы постепенно уходим из мира массовой одинаковой занятости (десятки тысяч токарей и фрезеровщиков, свыше миллиона бухгалтеров и так далее) к миру "массовой уникальности". То есть все больше будут востребованы люди, способные выстроить свой уникальный набор навыков и продать их работодателю. В целом, я думаю, что после кризиса мы начнем двигаться в эту сторону еще быстрее", — подчеркнул эксперт.
"Меня самого удивила профессия "нейрогастроном": специалист, который создает для потребителя новое гастрономическое переживание, опираясь на то, как мозг воспринимает вкусы, подачу еды и так далее. А также консультант по робоэтике, который разрабатывает этические нормы взаимодействия роботов и людей. Это, к слову, одна из важных проблем сегодня в области развития беспилотного наземного транспорта", — рассказывает Дмитрий Судаков.