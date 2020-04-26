Минюст предложил закрепить принцип презумпции невиновности в новом КоАП

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минюст России предлагает закрепить в статье нового КоАП презумпцию невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, сообщается на сайте ведомства.
"Учитывая важность данного фундаментального принципа законодательства об административных правонарушениях и поступившие замечания, принято решение закрепить его в статье 1.12 проекта КоАП, дополнив ее частью 2 следующего содержания: "Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большое количество замечаний относительно новой редакции КоАП касалось отсутствия в проекте кодекса принципа презумпции невиновности.
"Он не был включен в первоначальную редакцию проекта КоАП в связи с тем, что указанный вопрос урегулирован в проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - пояснил Минюст.
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