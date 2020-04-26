В Мурманской области выявили 28 новых случаев коронавируса

МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 28 человек в Мурманской области, где два предыдущих дня прирост составлял 193 и 105 человек за сутки, при этом в вахтовом поселке Белокаменка, где число зараженных превысило 800 человек, выявлено 16 случаев инфекции, сообщили в оперштабе региона.
"По состоянию на 23.00 26 апреля в Мурманской области выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 989: 807 на стройплощадке в Белокаменке (+16), 182 на остальной территории Мурманской области (+12)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые случаи появились в Кировско-Апатитской агломерации, Мурманске и Печенгском районе. 71 пациент выздоровел и выписан из больницы. 914 человек находятся на лечении с COVID-19, 4 человека скончались.
В субботу штаб сообщал о 105 новых случаях заражения – все на стройплощадке в Белокаменке, где возводится центр строительства морских крупнотоннажных сооружений компании "Новатэк". В пятницу было выявлено 193 заболевших, все, за исключением одного человека – также в вахтовом поселке.
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