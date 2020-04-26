Минюст предложил штрафовать за лающую по ночам собаку

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минюст РФ предлагает наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию авто, сообщается на сайте ведомства.

"Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая формулировка позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и тех, которые ничего не делают для обеспечения тишины. Например оставляют надолго собаку в квартире, которая громко лает и мешает соседям, не выключают автосигнализацию.

В период с 30 января по 27 февраля в интернете на официальном сайте www.regulation.gov.ru был размещен для обсуждения проект федерального закона "Кодекс РФ об административных правонарушениях", разработанный Минюстом России. По итогам публичного обсуждения в ведомство всего поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись.