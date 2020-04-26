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2020-04-27T02:50
https://ria.ru/20200426/1570603508.html
Минюст предложил штрафовать за лающую по ночам собаку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156315/99/1563159911_0:484:1360:1249_1036x0_80_0_0_0d5587c5d69815cc9f5c45571b3ebb23.jpg
РИА Новости

Минюст предложил штрафовать за лающую по ночам собаку

23:44 26.04.2020 (обновлено: 02:50 27.04.2020)
17211
CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin / Ready for walkiesКангальская овчарка
Кангальская овчарка
CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin / Ready for walkies
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минюст РФ предлагает наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию авто, сообщается на сайте ведомства.
"Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия", - говорится в сообщении.
Инспектор ДПС
26 апреля, 23:32
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Уточняется, что такая формулировка позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и тех, которые ничего не делают для обеспечения тишины. Например оставляют надолго собаку в квартире, которая громко лает и мешает соседям, не выключают автосигнализацию.
В период с 30 января по 27 февраля в интернете на официальном сайте www.regulation.gov.ru был размещен для обсуждения проект федерального закона "Кодекс РФ об административных правонарушениях", разработанный Минюстом России. По итогам публичного обсуждения в ведомство всего поступило около 1300 предложений по 467 вопросам, многие из которых повторялись.
Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а Госдуму - в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года.
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148125410130
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Госдума РФОбщество
Популярные комментарии
Надо Минюсту подсказать еще пару идеек для штрафов, штраф за храпящего соседа, штраф за сны, штраф за перебор слов, штраф за то что родился! Что с нашим государством, одни штрафы?
26 апреля, 23:50
Денис Мaлярчук
70101342
Все правильно, ночью должны спать,а кто не спит-не шуметь,странно что такие элементарные вещи еще приходится разъяснять.
26 апреля, 23:57
Не Совок
68200030
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