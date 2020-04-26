Минобороны назвало число заразившихся коронавирусом военных

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. У 874 российских военных диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах проводилось тестирование. Военнослужащие, у которых выявили COVID-19, сейчас проходят лечение. Из них 314 человек находятся в госпиталях Минобороны, 175 человек — в изоляторах по месту службы, 379 — изолированы на дому, и еще шестеро находятся в больницах.
Помимо этого, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники.
Весенний призыв
В Минобороны рассказали, что призывные комиссии в регионах начнут работать после шестого мая. При этом отправлять призывников на службу будут только после 20 мая.
Как отмечал ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.
Также он сообщил, что выпускники школ не будут уходить в армию в рамках этого призыва и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
По словам Герасимова, всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин. Есть и учиться они будут отдельно от остального личного состава.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек. Выздоровели 6767 пациентов, 747 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.