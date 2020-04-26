Минобороны назвало число заразившихся коронавирусом военных

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. У 874 российских военных диагностировали У 874 российских военных диагностировали коронавирусную инфекцию , сообщили в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, с марта по 26 апреля в российских Вооруженных силах проводилось тестирование. Военнослужащие, у которых выявили COVID-19, сейчас проходят лечение. Из них 314 человек находятся в госпиталях Минобороны , 175 человек — в изоляторах по месту службы, 379 — изолированы на дому, и еще шестеро находятся в больницах.

Помимо этого, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники.

Весенний призыв

В Минобороны рассказали, что призывные комиссии в регионах начнут работать после шестого мая. При этом отправлять призывников на службу будут только после 20 мая.

Как отмечал ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов , студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.

Также он сообщил, что выпускники школ не будут уходить в армию в рамках этого призыва и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

По словам Герасимова, всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин. Есть и учиться они будут отдельно от остального личного состава.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 193 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек. Выздоровели 6767 пациентов, 747 человек умерли.