Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.

В частности, особый резонанс вызывали поправки, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на три тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.

В новом КоАП предложено закрепить презумпцию невиновности. Это означает, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, будет является невиновным, пока обратное не установят в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях.

К камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предложено внести дополнительные требования. Так, эти техсредства должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать "в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".

Минюст также предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, которое выявлено государственным или муниципальным контролем, если не было отягчающих обстоятельств.

Предложено также установить общий срок давности привлечения к ответственности, планируется, что он составит год. При этом сроки по тем составам правонарушений, по которым они сейчас менее года, из этого общего порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

Лающая собака и громкая сигнализация

В то же время ведомство выступило с новыми инициативами. В частности, Минюст предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23:00 до 7:00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию автомобиля.

Отмечается, что это позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и россиян, которые ничего не делают для обеспечения тишины — например, оставляют надолго собаку в квартире, которая громко лает и мешает соседям, не выключают автосигнализацию.