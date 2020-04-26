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2020-04-27T08:24
https://ria.ru/20200426/1570603385.html
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
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РИА Новости

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

23:32 26.04.2020 (обновлено: 08:24 27.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС
Инспектор ДПС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Инспектор ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
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В частности, особый резонанс вызывали поправки, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на три тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.
В новом КоАП предложено закрепить презумпцию невиновности. Это означает, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, будет является невиновным, пока обратное не установят в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях.
К камерам, фиксирующим нарушения ПДД, предложено внести дополнительные требования. Так, эти техсредства должны работать без воздействия на них человека, а также фиксировать "в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора".
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Минюст также предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, которое выявлено государственным или муниципальным контролем, если не было отягчающих обстоятельств.
Предложено также установить общий срок давности привлечения к ответственности, планируется, что он составит год. При этом сроки по тем составам правонарушений, по которым они сейчас менее года, из этого общего порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

Лающая собака и громкая сигнализация

В то же время ведомство выступило с новыми инициативами. В частности, Минюст предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23:00 до 7:00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит сигнализацию автомобиля.
Отмечается, что это позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и россиян, которые ничего не делают для обеспечения тишины — например, оставляют надолго собаку в квартире, которая громко лает и мешает соседям, не выключают автосигнализацию.
Проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство в мае, а в Госдуму — в июне. Ожидается, что они вступят в силу со следующего года.
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2951562458
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
😀 Вот это дурдом!!!! Собака Дом охраняет, для этого её и берут. И ночами лает для того, что бы предупредить мошенника, что жилище охраняется. 😀
26 апреля, 23:59
Юрий Иванов
11000030
Докатились, теперь радуемся тому, что не делают еще хуже, чем есть. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо - сделай плохо, а потом верни как было.
26 апреля, 23:53
Мыкита Кувиков
2520109
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