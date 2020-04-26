В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли

РИМ, 26 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия планирует восстановить работу музеев и выставок, а также открыть розничные магазины с 18 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте

"С 18 мая у нас в программе открытие розничной торговли. Также мы планируем при соблюдении всех мер открыть музеи, выставки и библиотеки, а также разрешить командные спортивные тренировки", - заявил он в ходе пресс-конференции в воскресенье.

Ранее он заявил, что первые ограничения будут сняты с 4 мая, среди них возобновление производства и строительства, возможность навещать родственников и заниматься спортом на улице в одиночку.

Кроме того, подчеркнул Конте, с 1 июня правительство надеется полноценно открыть бары и рестораны, которые с 4 мая смогут работать вынос. Также с 1 июня планируется возобновление работы парикмахерских и салонов красоты.

"Все это деятельность по уходу, которая предполагает тесный контакт между людьми. Поэтому нам нужно еще несколько дней, чтобы разработать меры предосторожности", - сказал итальянский премьер.