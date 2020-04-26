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2020-04-26T23:34
https://ria.ru/20200426/1570603328.html
В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли
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РИА Новости

В Италии назвали дату возобновления работы музеев и розничной торговли

23:16 26.04.2020 (обновлено: 23:34 26.04.2020)
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкГолуби на опустевшей площади Пьяцца-дель-Дуомо в Милане
Голуби на опустевшей площади Пьяцца-дель-Дуомо в Милане
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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РИМ, 26 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия планирует восстановить работу музеев и выставок, а также открыть розничные магазины с 18 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"С 18 мая у нас в программе открытие розничной торговли. Также мы планируем при соблюдении всех мер открыть музеи, выставки и библиотеки, а также разрешить командные спортивные тренировки", - заявил он в ходе пресс-конференции в воскресенье.
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Ранее он заявил, что первые ограничения будут сняты с 4 мая, среди них возобновление производства и строительства, возможность навещать родственников и заниматься спортом на улице в одиночку.
Кроме того, подчеркнул Конте, с 1 июня правительство надеется полноценно открыть бары и рестораны, которые с 4 мая смогут работать вынос. Также с 1 июня планируется возобновление работы парикмахерских и салонов красоты.
"Все это деятельность по уходу, которая предполагает тесный контакт между людьми. Поэтому нам нужно еще несколько дней, чтобы разработать меры предосторожности", - сказал итальянский премьер.
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