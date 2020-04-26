Польша продлила остановку международного железнодорожного движения

Ранее обязательный 14-дневный карантин для прибывших в Польшу и остановка международного железнодорожного движения были введены правительством Польши до 26 апреля.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.