В Гондурасе продлили комендантский час

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Гондураса продлили до 3 мая комендантский час на территории всей страны, сообщает национальная полиция.
"Для обеспечения более эффективного профилактического контроля за COVID-19 было решено продлить действующий абсолютный комендантский час с воскресенья, 26 апреля... до 15.00 воскресенья, 3 мая 2020 года", - говорится в заявлении.
Согласно последней официальной информации, число случаев COVID-19 в Гондурасе достигло 627, скончался 51 человек, большинство из них - в департаменте Кортес.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.