Маковецкий ответил на критику сериала "Зулейха открывает глаза"

"Кроме всего прочего, это только кино", — добавил он.

Комментируя РИА Новости критику в адрес ленты, режиссер сериала Егор Анашкин призывал всех уважительно относиться к тем, кому картина понравилась. Он также подчеркнул, что "Зулейха открывает глаза" не имеет ничего общего с политикой.