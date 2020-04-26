Маковецкий ответил на критику сериала "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейха открывает глаза", ответил на критику сериала.
Как заявил РБК артист, "чувства истинно верующих оскорбить" нельзя.
"Кроме всего прочего, это только кино", — добавил он.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих. Кроме того, представители Духовного собрания мусульман также выражали недоумение в связи с сериалом, где в одном из эпизодов реальные муфтии были названы политзаключенными.
Комментируя РИА Новости критику в адрес ленты, режиссер сериала Егор Анашкин призывал всех уважительно относиться к тем, кому картина понравилась. Он также подчеркнул, что "Зулейха открывает глаза" не имеет ничего общего с политикой.