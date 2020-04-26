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Культура
2020-04-27T00:00
https://ria.ru/20200426/1570602932.html
Маковецкий ответил на критику сериала "Зулейха открывает глаза"
https://cdn21.img.ria.ru/images/83710/93/837109305_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_2458f44b86d1e14752d3a8bd0edec8a2.jpg
РИА Новости

Маковецкий ответил на критику сериала "Зулейха открывает глаза"

22:37 26.04.2020 (обновлено: 00:00 27.04.2020)
179662
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сергей Маковецкий. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейха открывает глаза", ответил на критику сериала.
Как заявил РБК артист, "чувства истинно верующих оскорбить" нельзя.
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
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"Кроме всего прочего, это только кино", — добавил он.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих. Кроме того, представители Духовного собрания мусульман также выражали недоумение в связи с сериалом, где в одном из эпизодов реальные муфтии были названы политзаключенными.
Комментируя РИА Новости критику в адрес ленты, режиссер сериала Егор Анашкин призывал всех уважительно относиться к тем, кому картина понравилась. Он также подчеркнул, что "Зулейха открывает глаза" не имеет ничего общего с политикой.
Съемки сериала Зулейха открывает глаза
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КультураСергей МаковецкийГосдума РФСергей ГавриловОбщество
Популярные комментарии
Никого не хочу обидеть или оскорбить . Каждый в праве выразить свою точку зрения . Очень многое зависит от воспитания и нравственности души , понимания не только своей боли, а прежде всего -чужой. Это история. И она близка к реальной. И это не только фильм. Это наше прошлое. И его нам , нашему юному поколению тоже нужно знать. И это нужно знать не для того чтобы озлобляться ,а для того чтобы научиться быть добрее. Относиться друг к другу уважительне и не совершать непростительных ошибок.
27 апреля, 00:58
Alexej Litz
3384319194
Религия тут не при чем. Этот лживый политизированный киноопус оскорбляет все прогрессивное Российское общество.
26 апреля, 23:28
Валерий Камаев
1641011385
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