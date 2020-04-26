В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 19 человек

"Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, ревматоидным полиартритом, сахарным диабетом и гипертонией. У неё был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Несмотря на усилия врачей, пациентку спасти не удалось", - говорится в сообщении.