В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 19 человек

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Женщина в возрасте 68 лет скончалась от коронавируса в Приднестровье в воскресенье, число жертв COVID-19 в непризнанной республике выросло до 19, сообщил оперативный штаб.
"Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, ревматоидным полиартритом, сахарным диабетом и гипертонией. У неё был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Несмотря на усилия врачей, пациентку спасти не удалось", - говорится в сообщении.
В оперштабе также сообщили, что 12-летний пациент вылечился от коронавируса, общее число выздоровевших составило 29.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.