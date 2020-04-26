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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T22:21
https://ria.ru/20200426/1570602717.html
Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569761655_0:373:2824:1962_1036x0_80_0_0_709589d52fdd6c146ea0cad18385194e.jpg
РИА Новости

Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

22:21 26.04.2020
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© REUTERS / Denis Balibouse/File PhotoЛоготип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse/File Photo
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ", - сообщил Дир.
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Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронДональд ТрампВОЗФранцияСШАВ мире
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