Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ", - сообщил Дир.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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