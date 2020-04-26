На Кубани умер врач-рентгенолог, лечивший больных COVID-19

"Он умер как герой, герой нашего времени! Шестого апреля 2020 года он встал в ряды врачей инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске против COVID-19. Он работал до последнего, помогая людям, даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл", — написала девушка.