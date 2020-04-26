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2020-04-27T00:06
https://ria.ru/20200426/1570602685.html
На Кубани умер врач-рентгенолог, лечивший больных COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569948784_0:225:3003:1914_1036x0_80_0_0_e4688e76601b246a83dbaf35de3f42a1.jpg
РИА Новости

На Кубани умер врач-рентгенолог, лечивший больных COVID-19

22:19 26.04.2020 (обновлено: 00:06 27.04.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник клинической больницы
Сотрудник клинической больницы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник клинической больницы. Архивное фото
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Врач-рентгенолог Алексей Васильченко, занимавшийся лечением больных коронавирусом, умер в Лабинской центральной больнице, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что Васильченко работал врачом на Кубани с 1994 года, в Лабинской ЦРБ с 2008 года.
"Скончался Васильченко Алексей Николаевич, врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ. Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента", — говорится в сообщении.
Дочь врача Екатерина Васильченко на своей странице в Instagram написала о гибели отца от коронавируса.

"Он умер как герой, герой нашего времени! Шестого апреля 2020 года он встал в ряды врачей инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске против COVID-19. Он работал до последнего, помогая людям, даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл", — написала девушка.

Она также обратилась к пользователям, призывая соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в регионе насчитывается 780 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших 57 детей. Выписано с выздоровлением 125 пациентов, из них 23 ребенка. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент. Умерли от коронавируса 19 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКраснодарский крайОбщество
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