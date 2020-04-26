На Кубани умер врач-рентгенолог, лечивший больных COVID-19

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Врач-рентгенолог Алексей Васильченко, занимавшийся лечением больных коронавирусом, умер в Лабинской центральной больнице, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения Краснодарского края.
Отмечается, что Васильченко работал врачом на Кубани с 1994 года, в Лабинской ЦРБ с 2008 года.
"Скончался Васильченко Алексей Николаевич, врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ. Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек — врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента", — говорится в сообщении.
Дочь врача Екатерина Васильченко на своей странице в Instagram написала о гибели отца от коронавируса.
"Он умер как герой, герой нашего времени! Шестого апреля 2020 года он встал в ряды врачей инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске против COVID-19. Он работал до последнего, помогая людям, даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл", — написала девушка.
Она также обратилась к пользователям, призывая соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в регионе насчитывается 780 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших 57 детей. Выписано с выздоровлением 125 пациентов, из них 23 ребенка. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент. Умерли от коронавируса 19 человек.
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