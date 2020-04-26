Трамп и Макрон намерены созвать совещание "пятерки" Совбеза ООН

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в "открытии" мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию", - говорится в заявлении Дира.