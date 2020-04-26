Трамп и Макрон намерены созвать совещание "пятерки" Совбеза ООН

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в "открытии" мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию", - говорится в заявлении Дира.
По его словам, также обсуждались региональные и двусторонние вопросы.
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